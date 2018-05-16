Телеведущая
и певица опубликовала в своем Instagram откровенный снимок с Сейшельских островов, где проходят съемки
проекта Дом-2. Ольга Бузова снялась полностью обнаженной, что вызвало
неоднозначную реакцию подписчиков.
Телеведущая
и певица опубликовала в своем Instagram откровенный снимок с Сейшельских островов, где проходят съемки
проекта "Дом-2". Ольга Бузова снялась полностью обнаженной, что вызвало
неоднозначную реакцию подписчиков.
На
Сейшелы знаменитость отправилась в первой половине мая. Но на море она
успевает не только работать, но и отдыхать. Судя по всему, под жарким африканским
солнцем Ольге стало так жарко, что она решила позагорать полностью голой.
На снимке Бузова лежит на траве, прикрыв свои обнаженные прелести веточкой.
При этом ее лицо с прикрытыми глазами выражает полный релакс и удовольствие.
Однако смелое фото вызвало у пользователей соцсети неоднозначную реакцию. Многие
посчитали, что девушке не хватает мужского внимания. Так, звезда "Дома-2"
Степан Меньщиков посоветовал телеведущей найти себе возлюбленного. "Хватит спать с
пальмовой ветвью, пора открывать мир других мужчин! Красивых. Сильных.
Талантливых, как я", – написал он Ольге.
Ряд фолловеров сравнили
стиль фотографии с теми снимками, которыми уже не первый год радует подписчиков
Анастасия Волочкова. От Бузовой такого не ожидали. "Вот поэтому и не замужем.
Скромней надо быть, Оля. Тогда и мужики потянутся", – рекомендовал один
из подписчиков.
Поклонникам фото Бузовой понравилось. Они уверены, что
девушке есть, что показать и стыдиться ей нечего, ведь она в прекрасной форме. "Природа и красота женского идеального
тела. Хорошее фото, Ольга Вы хороши собой", – отметил фанат певицы.