Майя Донцова из Дома-2 рассказала о всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД, в которой приняла участие. Девушка убеждена, что совместными усилиями мировое сообщество сможет остановить распространение вируса иммунодефицита.

Майя Донцова из "Дома-2" рассказала о всероссийскойакции "Стоп ВИЧ/СПИД", в которой приняла участие. Девушка убеждена, чтосовместными усилиями мировое сообщество сможет остановить распространение вирусаиммунодефицита."Я как публичный человек чувствую личную ответственность ипонимаю, что очень важно говорить о таких вещах. Если благодаря этому хоть одинчеловек сможет избежать страшного, значит, все сделано не зря", – заявила Майя. Барышня призналась, что до участия в акции очень мало знала об этом опасномзаболевании."Я считала, что ВИЧ – это всегда смертельный исход. Или что, если парень ухоженный и симпатичный, он априори не может болеть, так какСПИД – болезнь наркоманов и социально неблагополучных людей", – рассказала Донцоваофициальному сайту телепроекта dom2.ru.Добавим, что пока ни одной стране мира не удалосьостановить распространение ВИЧ-инфекции. Генассамблея ООН чуть больше двух лет назадприняла повестку дня в области устойчивого развития, один из пунктов которой —добиться прекращения распространения болезни к 2030 году.В России ВИЧ-положительные люди получаю бесплатные препараты, которые помогают им вести нормальный образ жизни. Статистика говорит, что продолжительность жизни людейс иммунодефицитом сравнялась со средней продолжительностью жизни россиян.Как писали Dni.Ru, в России отмечен рост числа заболевшихВИЧ на 43,4% (49,67 случая на 100 тысяч населения против среднемноголетних –34,64). "В январе-октябре 2017 года по отношению к аналогичному периоду2016 года рост незначительный – на 0,9% (49,67 на 100 тысяч населения против49,21)", – сообщили в Роспотребнадзоре.