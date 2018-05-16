Майя Донцова из Дома-2 рассказала о всероссийской
акции Стоп ВИЧ/СПИД, в которой приняла участие. Девушка убеждена, что
совместными усилиями мировое сообщество сможет остановить распространение вируса
иммунодефицита.
Майя Донцова из "Дома-2" рассказала о всероссийской
акции "Стоп ВИЧ/СПИД", в которой приняла участие. Девушка убеждена, что
совместными усилиями мировое сообщество сможет остановить распространение вируса
иммунодефицита.
"Я как публичный человек чувствую личную ответственность и
понимаю, что очень важно говорить о таких вещах. Если благодаря этому хоть один
человек сможет избежать страшного, значит, все сделано не зря", – заявила Майя. Барышня призналась, что до участия в акции очень мало знала об этом опасном
заболевании.
"Я считала, что ВИЧ – это всегда смертельный исход. Или что, если парень ухоженный и симпатичный, он априори не может болеть, так как
СПИД – болезнь наркоманов и социально неблагополучных людей", – рассказала Донцова
официальному сайту телепроекта dom2.ru.
Добавим, что пока ни одной стране мира не удалось
остановить распространение ВИЧ-инфекции. Генассамблея ООН чуть больше двух лет назад
приняла повестку дня в области устойчивого развития, один из пунктов которой —
добиться прекращения распространения болезни к 2030 году.
В России ВИЧ-положительные люди получаю бесплатные препараты, которые помогают им вести нормальный образ жизни. Статистика говорит, что продолжительность жизни людей
с иммунодефицитом сравнялась со средней продолжительностью жизни россиян.
Как писали Dni.Ru, в России отмечен рост числа заболевших
ВИЧ на 43,4% (49,67 случая на 100 тысяч населения против среднемноголетних –
34,64). "В январе-октябре 2017 года по отношению к аналогичному периоду
2016 года рост незначительный – на 0,9% (49,67 на 100 тысяч населения против
49,21)", – сообщили в Роспотребнадзоре.