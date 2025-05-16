Прощайте, школьные годы. В городе Владимире прошел «Последний звонок». В областной столице школу закончили 1515 выпускников. Итог большой работы длиною в 11 лет они отметили в Центральном парке

Прощайте, школьные годы. В городе Владимире прошел «Последний звонок». В областной столице школу закончили 1515 выпускников. Итог большой работы длиною в 11 лет они отметили в Центральном парке культуры и отдыха. В этот день звучали поздравления, лились слезы радости и грусти одновременно. Учителя и ученики обменивались теплыми словами, вспоминая яркие моменты, проведенные вместе. Для выпускников