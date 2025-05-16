Количество аварий с участием детей увеличилось на 19%, достигнув 69 случаев.

Очередное увеличение ДТП с участием детей во Владимирской области. С начала 2025 года число погибших детей возросло с 1 до 3, что составляет рост на 200%. Пострадали 87 несовершеннолетних, что на 40% больше, чем в прошлом году. Количество аварий с участием детей увеличилось на 19%, достигнув 69 случаев.На пресс-конференции в ГАИ 15 мая было сообщено, что 45 ДТП произошли с участием детей-пассажиров, в результате которых погибли двое детей, а 62 ребенка получили травмы. Также отметили, что 6 случаев касаются ДТП с мототранспортом, где пострадали все дети, и в 16 авариях с участием пешеходов каждый ребенок также пострадал.Напомним, ранее мы писали, что