В мае пробуждается буквально все, в том числе – поллиноз – аллергия на цветение. Без спроса в нашу жизнь врывается чихание, слезы и заложенный нос. Рассказываем, как перехитрить сезонную аллергию и встретить наиболее активное майское цветение во всеоружии, без спешки, пока самые агрессивные природные аллергены готовятся к атаке.

В мае пробуждается буквально все, в том числе – поллиноз – аллергия на цветение. Без спроса в нашу жизнь врывается чихание, слезы и заложенный нос. Рассказываем, как перехитрить сезонную аллергию и встретить наиболее активное майское цветение во всеоружии, без спешки, пока самые агрессивные природные аллергены готовятся к атаке.Ранняя весна – новый вызов. Межсезонье зима-весна 2025 года, ставшее одним из самых теплых в истории наблюдений Росгидрометцентра, спровоцировало преждевременное цветение деревьев. Новая весна принесла не только непривычно интенсивное для апреля тепло и солнце, но и раннее цветение и пыление деревьев – главный триггер сезонной аллергии. О том, что она в России начнется с опережением сроков, специалисты предупреждали еще в начале 2025 года.Уже в начале апреля 2024 года концентрация пыльцы в Москве достигла 200 зерен на м³ – при норме в 50 зерен для чувствительных людей, а позже началось настоящее лето – зацвели все ключевые аллергены. Подтверждали это и пользователи отечественного сервиса для аллергиков «Пыльца Club», где ежедневно сообщается об изменениях самочувствия тех, кто чувствителен к пыльце березы, ольхи и пр. Сейчас, с наступлением похолодания, цветение даст аллергикам небольшую передышку, которой стоит воспользоваться для подготовки к главному «наступлению». Тем не менее, эксперты предупреждают, что всегда нужно быть во всеоружии. «Коварство сезонной аллергии не только в том, что она может наступать не по графику, но и в том, что ее проявления могут настигнуть человека в любом возрасте, – напоминает Наталья ЛОЗКО, аллерголог-иммунолог, педиатр, к.м.н. – Можно годами не реагировать на пыльцу, но однажды начать испытывать весь перечень неприятных симптомов поллиноза».Статистика: аллергия как глобальный тренд. Статистические показатели, связанные с аллергическими заболеваниями, растут. Так, в России им подвержено порядка 30 миллионов человек. А согласно отчету ВОЗ, за последние 20 лет число аллергиков в мире выросло на 40%. То, что окружает человека, оказывает огромное влияние на его самочувствие. Ученые определили устойчивую взаимосвязь между загрязнением воздуха, вызванным выхлопными газами и промышленными предприятиями, с распространением и обострением аллергических расстройств.«Если с воздухом на улице ничего не поделать, необходимо максимально «оздоровить» и очистить его хотя бы дома: использовать увлажнители, пылесосы с противоаллергенными фильтрами, заменить агрессивные моющие средства на гипоаллергенные. Адептам аутдор-фитнеса рекомендуется на время цветения перемещаться в залы, а пробежки, если нет желания полностью от них отказываться, переносить с утреннего времени, когда пыльца наиболее активна и опасна, на вечер. Стоит избегать занятий, когда на улице сухо, тепло и ветрено», –предупреждает Наталья ЛОЗКО.Загляните внутрь: микробиом – прорыв в профилактике• Исследование Университета Гронингена (Нидерланды, 2024), опубликованное в журнале Science, выявило прямую связь между составом кишечного микробиома и тяжестью поллиноза. У пациентов с доминированием бактерий Bifidobacterium и Lactobacillus симптомы проявлялись на 40% слабее.Что это значит?• Пробиотики с штаммами Lactobacillus rhamnosus GG снижают уровень IgE на 25% (эксперимент на 500 добровольцах).Диета, богатая клетчаткой (овощи, ферментированные продукты), может стать при аллергии на цветение частью общей превентивной стратегии.Стратегия лечения. Залог успеха – как раз в предотвращении сезонной аллергии. При первых подозрениях — тест на IgE и консультация аллерголога. Самолечение лишь усугубляет риски возникновения более тяжелых заболеваний.Здесь может помочь заблаговременная профилактика, например, уже хорошо всем известная АСИТ-терапия. Этот метод основан на регулярном введении микродоз аллергена, что постепенно адаптирует организм, формируя устойчивый иммунный ответ. Оптимальное время для начала терапии — осенне-зимний сезон, когда контакт с раздражителем минимален. Если же вы не успели воспользоваться этим методом, можно начать прием определенных противогистаминных препаратов до начала активной фазы цветения. После консультации со специалистом, помимо «классических» препаратов (например, Аллервэй, Зодак и пр.) и промывания носа солевыми растворами. «При возникновении зуда в области глаз – как реакции на раздражение пыльцой – можно начать применять глазные капли Эфралия, обладающие противовоспалительным и бактерицидным свойствами».Дебют поллиноза во взрослом возрасте нередко путают с ОРВИ и сопровождающим его насморком. Однако традиционные средства против насморка здесь не помогают. В случае, если вас внезапно накрыла волна весеннего аллергического риноконъюнктивита, может помочь протокол из натуральных лекарственных препаратов – Сабадилла С9, Арсеникум альбум С9 и Эуфразиа оффициналис С30, которые помогут облегчить все симптомы поллиноза, устранить заложенность носа, чихание, зуд и выделения из носа и глаз. «Преимущество гомеопатии не только в том, что она безопасна и подходит даже детям, – комментирует Евгения Сопова, главный врач Медицинского центра Наталии Радомской. – Такие препараты способны со временем снижать чувствительность организма к аллергенам».Коррекция внутреннего состояния. Ученые установили, что хронический стресс может обострять течение аллергических заболеваний. А значит, корректируя свое внутренне состояние, вполне реально облегчить симптомы поллиноза. Здесь эффективна йога, медитации, сессии с психологом, а при необходимости и после консультации со специалистом – и лекарственная терапия. Особенно, если течение аллергии сопряжено с ухудшением сна.Связь между этими двумя состояниями исследована и доказана. Стресс усугубляет аллергию. В то же время насморк, частый ее симптом, снижает качество сна и приводит к повышенной утомляемости днем, еще больше испытывая организм. «Выйти из порочного круга помогает правильно подобранное лечение, осознанное избавление от стресса, а также натуральные препараты, которые направлены на снижение тревожности и восстановление ночного снабез последствий для дневной активности. Например, Гомеострес» – напоминает Наталья Благинина, к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, член Высшего Экспертного Совета Кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии Социальных Технологий.CRISPR против аллергенов: редактирование на уровне клеток. Исследования использования технологии CRISPR (инструмент для редактирования генома) для борьбы с аллергенами показывают многообещающие результаты. Например, в 2022 году сообщалось, что исследователи из компании InBio разработали технологию удаления у кошек генов, отвечающих за выработку аллергенного белка Fel d 1 с помощью CRISPR. Также проводились исследования по редактированию генов аллергенов в других продуктах, например в арахисе и сое. Но пока придется подождать – первые испытания на людях запланированы на 2026 год. Однако в будущем этот метод может заменить АСИТ для пациентов с поливалентной аллергией.Микроклимат как щит. Исследование Journal of Allergy and Clinical Immunology (2023) доказало: использование HEPA-фильтров снижает концентрацию пыльцы в помещении на 60%. Рекомендации:• Увлажнители с функцией очистки (оптимальная влажность – 40-50%).• Проветривание только после дождя или через мокрую марлю.Своевременная профилактика – от терапии, чистого воздуха дома до заботы о микробиоме и эмоционального фона – помогает избежать осложнений и встретить весну без слез, даже если природа торопится познакомить вас с поллинозом.