Средства были украдены из госпрограммы «Развитие образования».

В прокуратуре Владимирской области сообщили о факте присвоения средств из госпрограммы «Развитие образования». Генеральный директор компании, которая должна была провести ремонт Центра «IT-куб» в Вязниковском технико-экономическом колледже, присвоил часть аванса, не приступив к работе.Договор с ООО «Интерьерстрой» был заключен весной 2022 года на сумму 8,5 млн рублей, из которых более 4,1 млн рублей был перечислен в качестве аванса. Ремонт так и не начался, а полученные средства гендиректор перевел на подконтрольные счета.В результате ему предъявлено обвинение в присвоении 2,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. Напомним, ранее мы писали, что