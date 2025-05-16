LG Electronics (LG), лидер в области технологий мобильности, представила передовую технологию Интернета вещей - неназемных

LG Electronics (LG), лидер в области технологий мобильности, представила передовую технологию Интернета вещей - неназемных сетей (IoT-NTN) на конференции 5G Automotive Association (5GAA). Кульминацией мероприятия стала живая демонстрация транспортного средства, оснащенного телематическими блоками управления (TCU) нового поколения на базе IoT-NTN. Эта демонстрация ознаменовала первый случай бесперебойной голосовой связи на уровне разговора при плавном переключении между наземными и неназемными сетевыми средами.IoT-NTN - это передовая сетевая система связи, которая объединяет спутниковую связь и станции на высотных платформах. Эта система обеспечивает подключение через спутник в районах, недоступных для наземных сетей (TN), таких как 3G, 4G и 5G. Он поддерживает такие важные приложения, как автономное вождение, отслеживание транспортных средств, дистанционное управление и экстренная связь. Эта технология особенно ценна в отдаленных местностях, таких как пустыни, океаны и горные регионы, или в районах, пострадавших от стихийных бедствий, где наземная инфраструктура находится под угрозой, что делает ее жизненно важным компонентом будущей мобильности, нацеленной на повышение безопасности водителей.Чтобы еще больше расширить эти возможности, компания LG разработала решение нового поколения, которое включает в свою систему IoT-NTN технологию сжатия голоса на базе искусственного интеллекта. Это нововведение значительно сокращает размер голосовых сообщений, преодолевая лимиты на передачу данных, которые ранее ограничивали спутниковую связь короткими экстренными текстовыми сообщениями, и расширяет ее возможности, включая передачу голоса.В результате скорость передачи голосовых сообщений увеличивается более чем в десять раз. Технология выходит за рамки простого обмена голосовыми сообщениями и позволяет вести реальное двустороннее общение. В экстренных ситуациях пассажиры транспортного средства могут нажать одну кнопку экстренного вызова, чтобы отправить голосовой сигнал бедствия и описать ситуацию без необходимости вводить текстовое сообщение или выполнять дополнительные действия.Во время конференции компания LG установила зоны NTN и TN и провела демонстрацию, проехав на автомобиле, оснащенном демонстрационным оборудованием, по настоящим дорогам. Посетители воочию ознакомились с системой, отправляя голосовые сообщения из зоны TN и получая их в зоне NTN, и наоборот, что свидетельствует о бесперебойности сетевого соединения. Для поддержания этой возможности компания LG разработала облачную сервисную платформу, которая расширяет возможности спутниковой связи автомобилей и подключает их к TN, повышая удобство работы пользователей благодаря технологии IoT-NTN.Компания LG лидирует в области технологий связи, которые имеют решающее значение для перехода к программно-определяемым транспортным средствам, включая телематику, систему связи Vehicle-to-Everything (V2X) и подключение информационно-развлекательных систем в автомобиле. Согласно внутренним оценкам LG, основанным на данных исследовательской компании Strategy Analytics, в прошлом году компания заняла 1-е место на мировом рынке телематики с долей в 24,4 процента.Компания LG является активным участником 5GAA с момента ее создания в 2016 году. Глобальный межотраслевой консорциум был создан для исследования и коммерциализации будущих решений в области мобильности, таких как автономные и подключенные транспортные средства, основанные на технологии 5G. Ассоциация объединяет более 110 компаний, включая крупных автопроизводителей, поставщиков автозапчастей, операторов связи, производителей чипсетов и сетевого оборудования.«Наша технология IoT-NTN представляет собой шаг вперед в обеспечении бесперебойного и надежного подключения транспортных средств в самых отдаленных или сложных условиях», - сказал Ли Санг-Ёнг, руководитель научно-исследовательской лаборатории VS в компании LG Vehicle Solution. «Обеспечивая голосовую связь в режиме реального времени через спутник, мы не только повышаем безопасность водителей, но и закладываем основу для следующего поколения подключенных решений в области мобильности».