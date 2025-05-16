В ходе операции было принято решение отцепить три цистерны со сжиженным углеводородным газом из-за опасности транспортировки.

Как сообщает газета «Гудок», 22 апреля сотрудники эксплуатационного локомотивного депо Орехово успешно справились с серьезной угрозой во время детонации боеприпасов в Киржачском районе. Локомотивная бригада под руководством машиниста Артема Сазонова и помощника Игоря Волкова осуществляла маневровые работы на тепловозе «ЧМЭЗ», когда прогремел первый взрыв.В ответ на срочное распоряжение, бригада начала эвакуацию груженых вагонов от воинской части к станции Александров. В ходе операции было принято решение отцепить три цистерны со сжиженным углеводородным газом из-за опасности транспортировки. Позже, за ними были направлены другие сотрудники депо, которые успешно переместили цистерны в безопасное место.За героизм в ходе эвакуации Вадим Григор представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, остальные члены бригады — к ведомственным наградам. Напомним, ранее мы писали, что