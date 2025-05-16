В Патриотическом сквере деревья обработали от паразитов, сообщили в МКУ «Зеленый город». Из-за этого общественное пространство закрыли на сутки. Специалисты обрабатывали кедры от хермеса

В Патриотическом сквере деревья обработали от паразитов, сообщили в МКУ «Зеленый город». Из-за этого общественное пространство закрыли на сутки. Специалисты обрабатывали кедры от хермеса – это вид тли, которая поражает хвойные растения. И хотя пестицидные препараты не опасны для людей и животных, все-таки, согласно нормам, сквер пришлось закрыть. Жителей попросили отнестись к этому с пониманием.