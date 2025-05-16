Специалисты справились с заражением кедров хермесом – видом тли, угрожающим хвойным растениям.

В Патриотическом сквере Владимира проведена обработка деревьев от паразитов, сообщает МКУ «Зеленый город». Специалисты справились с заражением кедров хермесом – видом тли, угрожающим хвойным растениям.Несмотря на безопасность пестицидов для людей и животных, сквер был закрыт на сутки в соответствии с нормами. Жителей просят проявить понимание. Сквер вновь станет доступен для посещения уже сегодня, 16 мая, согласно информации, опубликованной вчера в интернете.Напомним, ранее мы писали, что