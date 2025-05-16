Пока в Киржачском районе детонировали снаряды, сотрудники депо Орехово, рискуя собой, экстренно эвакуировали с железной дороги 10 вагонов со сжиженным газом. О подвиге этих героев рассказали

Пока в Киржачском районе детонировали снаряды, сотрудники депо Орехово, рискуя собой, экстренно эвакуировали с железной дороги 10 вагонов со сжиженным газом. О подвиге этих героев рассказали на портале «Гудок» – это специализированное издание об отрасли железнодорожного транспорта. Напомним, мощный взрыв на территории воинской части в Киржачском районе прогремел 22 апреля. Во второй половине дня локомотивная