Администрация провела торги.

Во Владимирской области администрация Александровского района провела торги на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта моста через реку Серая на улице Советской в городе Александрове. Изначально на эти работы планировалось выделить более 9 миллионов рублей, но по итогам торгов сумма снизилась до 6,8 миллиона рублей.Победителем торгов стала компания «Ивановодорпроект», которая должна подготовить документацию до 15 ноября текущего года. Планируется расширение моста с 2-х полосного движения до 4-х, а также установка затворов плотины с подъемным механизмом. Глава администрации Анна Кузнецова ранее отмечала необходимость ремонта, так как данная артерия испытывает значительный автомобильный трафик, включая грузовой.Напомним, ранее мы писали, что