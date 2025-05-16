В Камешково сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие в погоне за пьяным водителем без прав. 40-летний местный житель был давно знаком полицейским – его уже задерживали за езду в нетрезвом

В Камешково сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие в погоне за пьяным водителем без прав. 40-летний местный житель был давно знаком полицейским – его уже задерживали за езду в нетрезвом виде, но мужчину это не остановило — он снова сел за руль. Белый «Лифан» беспечно ехал по городу, требование патрульных остановиться нарушитель проигнорировал, заодно прибавив скорости.