Кроме этого, мужчина был лишен водительских прав.

В Камешковском районе Владимирской области задержан 40-летний водитель, управлявший автомобилем Lifan, несмотря на лишение прав за пьянство. Полицейские попытались остановить его, но он попытался скрыться, нарушая ПДД. Для остановки они применили оружие.Освидетельствование показало 0.572 мг/л алкоголя. Водителю составили несколько протоколов, возбуждено уголовное дело за повторное вождение в состоянии опьянения. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, автомобиль помещен на стоянку с вероятностью конфискации.Напомним, ранее мы писали, что