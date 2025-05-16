Оплата за технику была оформлена, деньги на счет компании не поступили.

В Коврове Владимирской области полиция задержала трех мужчин, включая 40-летнего сотрудника магазина мототехники, подозреваемых в краже на сумму 5,5 миллионов рублей. Установлено, что с территории склада пропали 22 кроссовых мотоцикла и квадроцикл. Хотя оплата за технику была оформлена, деньги на счет компании не поступили.По версии следствия, сотрудник магазина организовал схему незаконной продажи техники, вывезя ее со склада по подложным накладным на арендованном автомобиле. Подозреваемые были арестованы, и в ходе обысков была изъята часть похищенных мотоциклов.Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), местонахождение остальной техники устанавливается.