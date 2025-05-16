Ковровская городская прокуратура встала на защиту ветерана СВО. Мужчина обратился в местную администрацию за получением положенного ему участка, но землю ему так и не выделили. Ветеран

Ковровская городская прокуратура встала на защиту ветерана СВО. Мужчина обратился в местную администрацию за получением положенного ему участка, но землю ему так и не выделили. Ветеран боевых действий имеет награды «Орден Мужества» и «Орден Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени». В сентябре прошлого года заявителя поставили на учет и включили в список граждан, кому