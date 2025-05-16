На помощь она позвала спасателей.

15 мая в Коврове произошел случай, когда женщина, находясь в погребе своего садового дома, получила тяжелую травму. Она не смогла выбраться самостоятельно и вызвала спасателей.Операция прошла успешно: спасательный отряд прибыл на место и обнаружил у пострадавшей два перелома ноги, среди которых был открытый перелом голеностопа. Спасатели совместно с бригадой скорой помощи обездвижили травмированную ногу и аккуратно извлекли женщину из погреба.Ее доставили в больницу для госпитализации. Напомним, ранее мы писали, что