«Плацдарм для производственной практики будущих строителей!» – иронизируют владимирцы в соцсетях. Сегодня утром в общежитии строительного колледжа на Горького в одной из комнат

«Плацдарм для производственной практики будущих строителей!» – иронизируют владимирцы в соцсетях. Сегодня утром в общежитии строительного колледжа на Горького в одной из комнат обвалилась штукатурка. В соцсетях появились фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что вся комната завалена кусками отвалившегося потолка и белой пылью. Однако, как сообщили в колледже, не все так страшно, как