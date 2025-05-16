5 000 саженцев сосны высадили в Клязьминско-Лухском заказнике. Акцию провели для восстановления леса после пожара, рассказали в пресс-службе правительства области. Высадку организовал

5 000 саженцев сосны высадили в Клязьминско-Лухском заказнике. Акцию провели для восстановления леса после пожара, рассказали в пресс-службе правительства области. Высадку организовал Россельхозбанк. За два года реализации проекта «Посади дерево» во Владимирской области было высажено более 10 000 деревьев. Ранее жителям Владимирской области предлагали поучаствовать в акции «Сад памяти». Она длилась до 22 апреля. Прокомментируйте