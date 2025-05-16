Мужчина, использовавший ник «Демон Мертвый», критиковал власть.

Владимирца привлекли к административной ответственности за публикации в «ВКонтакте». Информацию об этом предоставила пресс-служба Ленинского районного суда.Мужчина, использовавший ник «Демон Мертвый», критиковал власть и добавлял комментарии, содержащие признаки дискредитации Вооруженных Сил РФ. Суд, признав его вину, назначил штрафы в размере 40 и 15 тысяч рублей, несмотря на удаление спорной страницы.Напомним, ранее мы писали, что