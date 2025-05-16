Инцидент произошел ночью 10 мая, когда фигурант встретил инспектора возле ночного клуба.

В Вязниках Владимирской области арестован 23-летний парень, подозреваемый в избиении инспектора Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. По информации Следственного комитета, инцидент произошел ночью 10 мая, когда фигурант встретил инспектора возле ночного клуба.Мужчина ранее получил предписание о направлении в исправительный центр за грабеж и причинение смерти по неосторожности. Огорченный встречей с инспектором, он нанес ему удар в лицо, в результате чего последний получил серьезную черепно-мозговую травму.Теперь против подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, ранее мы писали, что