Всероссийский чемпионат по ментальной арифметике «Золотое кольцо России» пройдет в областном центре 17 и 18 мая, сообщили в правительстве области. Во Владимир приедут около 200 школьников из 20

Всероссийский чемпионат по ментальной арифметике «Золотое кольцо России» пройдет в областном центре 17 и 18 мая, сообщили в правительстве области. Во Владимир приедут около 200 школьников из 20 городов России. Интеллектуальные соревнования состоятся в Областном дворце культуры и искусства. Участникам предстоит показать свои навыки быстрого счета на абакусе и ментально. Из пресс-релиза правительства области Чемпионат