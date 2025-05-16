За нарушение этого закона предусмотрены штрафы от 500 рублей до 80 тысяч.

Цветущая сирень, украшающая парки и улицы, оказалась под особой защитой во Владимирской области. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин. Запрет на её срыв обусловлен необходимостью поддержания экологического баланса: пыльца и нектар сирени служат пищей для пчёл и других опылителей. Массовый срыв цветущих веток нарушает этот баланс и может негативно сказаться на экосистеме города.«Сирень высаживают в городах для поддержания разнообразия насекомых и предотвращения задержки озеленения. Обламывание веток может привести к гибели куста и его потере цветения», — пояснил Игошин.Однако собрать сирень все же можно на своем участке. Срыв цветов в скверах, парках и на охраняемых территориях строго запрещён. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы от 500 рублей до 80 тысяч, а также возможность уголовной ответственности. Обламывание сирени может квалифицироваться как незаконная вырубка зелёных насаждений с серьезными последствиями вплоть до лишения свободы.