Новые структуры будут сформированы к 2026 году.

Депутаты райсовета Петушинского района Владимирской области утвердили план разделения муниципального образования на два округа: Покровский и Петушинский. Теперь проект ожидает одобрения Законодательного Собрания Владимирской области, причем предполагается, что новые структуры будут сформированы к 2026 году.В состав Покровского городского округа войдут город Покров, посёлки Вольгинский и Городищи, а также Нагорное сельское поселение. Петушинский муниципальный округ включает города Петушки и Костерево, а также Пекшинское и Петушинское сельские поселения.Губернатор области Александр Авдеев ранее подчеркивал важность этой реформы, отметив, что Покров имеет потенциал для развития городской инфраструктуры и промышленности. Реформа местного самоуправления начнется в 2024 году.