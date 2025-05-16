Он предложил ему взятку в 6000 рублей.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту мелкого взяточничества. 31-летний безработный житель Курлово был задержан полицией ночью 28 апреля в состоянии наркотического опьянения. Чтобы избежать ответственности, он попытался дать взятку в размере 6000 рублей, что было зафиксировано полицейскими.Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование и, находясь в патрульном автомобиле, пытался «договориться» с полицейскими, демонстрируя им деньги, разместив купюры между задними сиденьями автомобиля.Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, которая предполагает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, исправительных работ на срок до одного года или лишения свободы сроком до одного года. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора дополнительных доказательств по делу. Напомним, ранее мы писали, что