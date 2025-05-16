Высадкой занимались 40 человек.

На выходных в Клязьминско-Лухском заказнике во Владимирской области прошла массовая высадка пяти тысяч сосен на участках, пострадавших от пожаров. Мероприятие организовано в рамках проекта «Посади дерево» с поддержкой Минлесхоза Владимирской области.В акции участвовали около сорока человек, включая лесничих и местных жителей. Сосна выбрана за её способность удерживать песчаные почвы.Высаженные саженцы из местного питомника увеличили шансы на приживаемость. Это уже второй год работы спонсора в регионе, и всего высажено более десяти тысяч сосен. По всей стране в рамках проекта было возвращено свыше 67 тысяч саженцев различных пород.