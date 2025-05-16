Сотрудники МЧС ликвидировали во Владимирской области 10 пожаров за последние сутки. Причем шесть возгораний – в жилом секторе. В селе Добрынское Суздальского района огонь охватил частный

Сотрудники МЧС ликвидировали во Владимирской области 10 пожаров за последние сутки. Причем шесть возгораний – в жилом секторе. В селе Добрынское Суздальского района огонь охватил частный жилой дома с пристроенными гаражами. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Еще один жилой дом загорелся во Владимире по адресу: Урицкого, 18. Здание рассчитано на три семьи. Огонь охватил