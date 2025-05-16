Русский музей завершил показ выставки Великий Карл и назвал впечатляющие цифры. Масштабная экспозиция представляла более 300 произведений Брюллова.

Ретроспектива живописца собрала работы из разных коллекций России: Третьяковской галереи, Эрмитажа и самого Русского музея. Пока полотна готовятся к возвращению на постоянные экспозиции, реставраторы изучают состояние произведений искусства.На выставке были представлены главные шедевры мастера. Впервые демонстрировался Христос во гробе. Посетители увидели картоны и гигантский фрагмент эскиза к неосуществленному плафону Исаакиевского собора, портреты великих князей. Каталог к выставке оказался настолько востребованным, что типографии с трудом успевали печатать новые.Алла Манилова, генеральный директор Русского музея: Люди хотят читать. Отсюда же взрывной характер носит интерес к экскурсиям. Никогда этого не было. Из 477 тыс. посетителей 57,5 тыс. — это экскурсии. Такого не было никогда. Почему? Потому что сегодня человек, попадая сюда, понимает, что хочет, чтобы с ним разговаривали. У него масса вопросов, у него так глубоки впечатления от того, что здесь собраны все бриллианты, абсолютно все.Для экспозиции была специально разработана конструкция, которая подняла полы академических залов на два метра. Для того, чтобы посетители смогли не просто входить, а восходить к центральному экспонату — монументальному полотну Последний день Помпеи.Шедевр входит в топ-10 самых известных полотен мира. В том числе и потому, что активно гастролировал по Европе вместе с автором. Конечно, за 200 лет были и порезы, и вмешательства в живописный слой других художников. Благодаря партнеру музея компании ПАО Газпром к выставке провели комплексную реставрацию полотна.