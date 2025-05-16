В Гусь-Хрустальном полицейские заметили мужчину с признаками наркотического опьянения. Подозреваемого остановили и предложили пройти медосвидетельствование. Пытаясь откупиться от

В Гусь-Хрустальном полицейские заметили мужчину с признаками наркотического опьянения. Подозреваемого остановили и предложили пройти медосвидетельствование. Пытаясь откупиться от административки, фигурант нарвался на уголовное дело. Как сообщили в Следкоме области, 28 апреля в 22:30 на улице Рудницкой сотрудники полиции при патрулировании заметили подозрительного мужчину. Зрачки у него были расширены, сам он пошатывался, но при этом алкоголем