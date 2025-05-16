Ранее судимый 22-летний вязниковец попал под стражу после того, как ударил инспектора ФСИН. Это произошло ночью 10 мая у одного из клубов в Вязниках. Парень, недавно отбывший наказание в виде

Ранее судимый 22-летний вязниковец попал под стражу после того, как ударил инспектора ФСИН. Это произошло ночью 10 мая у одного из клубов в Вязниках. Парень, недавно отбывший наказание в виде принудительных работ, встретил у одного из клубов в Вязниках инспектора ФСИН. Как рассказали в пресс-службе Следкома области, именно он вручал парню предписание о направлении в