47-летняя жительница Владимира присвоила деньги из сломанного банкомата и попала под уголовное дело, рассказали в прокуратуре области. В декабре прошлого года обвиняемая и ее подруга пришли

47-летняя жительница Владимира присвоила деньги из сломанного банкомата и попала под уголовное дело, рассказали в прокуратуре области. В декабре прошлого года обвиняемая и ее подруга пришли в отделение банка, чтобы снять деньги. Приятельница заметила, что соседний банкомат сломан – купюроприемник постоянно открывался и закрывался. Внутри лежали купюры. Из пресс-релиза прокуратуры области Спутница обвиняемой извлекла купюры