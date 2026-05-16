Вечером 15 мая полицейские в Коврове попали в неловкую ситуацию: не смогли снять наручники с задержанного. Механизм заклинило, ключ не поворачивался. Пришлось вызывать поисково-спасательный отряд Коврова. Сотрудники решили проблему и разрезали металл болгаркой. Но работать пришлось ювелирно: от искр браслеты быстро нагреваются, поэтому руку мужчины жёстко зафиксировали, а сами наручники во время резки постоянно охлаждали.