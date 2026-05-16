Региональная выплата во Владимирской области для тех, кто заключает контракт на участие в специальной военной операции, увеличена до 2,6 миллиона рублей.Новый размер выплаты установлен указом губернатора Владимирской области от 15 мая № 85. Информацию об этом распространило региональное правительство.Ранее эта сумма составляла 2,3 миллиона рублей. Теперь, с учетом федеральной части, единовременная выплата при заключении контракта на военную службу составит три миллиона рублей.Выплату в увеличенном размере получат военнослужащие, которые заключили или заключат контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 15 мая по 30 июня текущего года.