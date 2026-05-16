Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ об увеличении региональной выплаты для тех, кто заключает контракт на участие в СВО. С 15 мая по 30 июня 2026 года она составит 2,6

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ об увеличении региональной выплаты для тех, кто заключает контракт на участие в СВО. С 15 мая по 30 июня 2026 года она составит 2,6 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона. Таким образом, с учётом федеральной поддержки общая сумма единовременной выплаты для основной категории военнослужащих достигает 3 миллионов рублей.