Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Дмитрия Лапаева, который украл статуэтку в Павловском дворце, после чего заснул на месте преступления. Лапаев арестован на два месяца – до 14 августа. Подозреваемый против СИЗО не возражал.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Дмитрия Лапаева, который украл статуэтку в Павловском дворце, после чего заснул на месте преступления. Лапаев арестован на два месяца – до 14 августа. Подозреваемый против СИЗО не возражал, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.По версии следствия, Лапаев проник в Павловский дворец (расположен в пригороде Санки-Петербурга Павловске), разбив окно, и провел там несколько часов. За это время он успел украсть статуэтку стоимостью в 5 миллионов рублей, выпить спиртного и отдохнуть в одном из залов. Выспавшись, Лапаев вылез на улицу, где его довольно быстро задержали сотрудники полиции.