В Саранске пройдет матч команд группы С – сборных Перу и Дании. Стали известны стартовые составы команд.

В Саранске пройдет матч команд группы С – сборных Перу и Дании. Стали известны стартовые составы команд.В сборной Перу с первых минут начнет встречу чемпион России, нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Полностью состав южноамериканской команды выглядит следующим образом: Педро Гальесе, Альберто Родригес, Мигель Трауко, Кристиан Куэва, Фарфан, Ренато Тапия, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Эдисон Флорес.У датчан в стартовом составе выйдут следующие футболисты: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Вильям Квист, Томас Дилейни, Николай Йоргенсен, Кристиан Эриксен, Хенрик Дальсгор, Йенс Ларсен, Юссуф Поульсен, Пионе Систо. Судить встречу будет арбитр из Гамбии Бакари Гассима.