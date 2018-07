В The New York Times вышла очень интересная статья. Ее автор пишет о том, что 65% футболистов, приехавших на нынешний Чемпионат мира, играет за свои страны, но не играют в клубах своих стран.

Только вот еще вопрос: как же будет проходить этот чемпионат, если президент Трамп на границе США с Мексикой собирается возвести стену?Между прочим, нынешний чемпионат мира — первый после того, как между Российской Федерацией и абсолютным большинством стран Латинской Америки установлен безвизовый режим. И к чему же призывают латиноамериканцы, которых в этот раз приехало в Россию как никогда много?Это, пожалуй, самый необычные российско-бразильские переговоры. На отреставрированном автомобиле 1946 года выпуска — карта маршрута, по которой пара из Бразилии добрались через Южную и Северную Америку, потом через океан в Африку, потом на пароме — до Италии и через все Апеннины и Балканы — в Россию. В конечном итоге – Ростов-на-Дону.Южноамериканцев Россия всегда манила. Певицу и актрису Наталью Орейро у нас почему-то считают аргентинкой. На самом деле, она — уругвайка. И ее песня, в том числе на русском языке, к нынешнему чемпионату мира записана именно в ее родном уругвайском Монтевидео. Вроде бы эту песню уже презентовали, но ведь никто так и не объяснил несколько "тайных знаков".Знаменитый холм Серро (Монте), из-за которого город и называется Монтевидео. Между тем одна из улиц на этом холме из клипа испокон века называется Rusia — "Россия". Теперь благодаря безвизовому проезду латиноамериканцев в России, кажется, больше всех.На московском Арбате встречаем панамских болельщиков. Говорят, самое нежданное впечатление, несмотря на то что прочли на сайтах в США , здесь все улыбаются. У также приехавшего в Москву улыбчивого панамского президенты Панамы Карлоса Варелы — выводы политические.- Сильно отличается та Россия, которую вы увидели, от той, которую вы ожидали?- Очень впечатляет, завораживают сила народа, безопасность, порядок и дисциплина. Очень современная страна с большими достижениями, — отметил Варела.Но, может, другое впечатление у народа много более многочисленного? На Арбате встречаем и аргентинцев.- Американская газета The New York Times пишет о том, что исчезают национальные корни. И, выходит, что однажды мы, может, перестанем болеть за сборные наших стран. Это правда?- Неправда. Это невозможно! Это в крови, — уверены аргентинцы.Это, кстати, нас с латиноамериканцами роднит — чувство дома. Но и чувство поистине общей судьбы с соседями. Вернемся к клипу Натальи Орейро. Мальчик в нем спит с сувениром из Москвы. А номер дома – "20-30". Так ведь это год, в котором Уругвай, Аргентина и Парагвай хотят провести чемпионат мира на 100-летие первого — как раз в Монтевидео. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес приезжал в Москву и сам.- Вы ведь учились в США?- Да, — рассказал Марио Абдо Бенитес.- В The New York Times — статья про футбол. В ней написано, что мы живем в таком глобализированном мире, что может исчезнуть верность своим национальным флагам. Это так?- Я так не думаю. Исторически Парагвай был и остается особенной страной. В Южной Америке он стал первым независимым от испанской колонизации государством. Мы — своя страна.Но, как и россияне, со своими добрыми соседями южноамериканцы умеют действовать заодно. Недавно Парагвай, Уругвай и Аргентина совместно провели в Москве презентацию — с прицелом на тот самый 2030 год. А вот рядовые болельщики-мексиканцы и не знают, как сработает их вроде бы и утвержденная заявка на 2026 год с США.- Вам нравится то, что вы выиграли право провести ЧМ в 2026 году вместе с Канадой и США?- В Мексике будут то ли две, то ли три игры, — говорят мексиканские болельщики.- А как же сегодняшняя ситуация с закрытыми границами будет способствовать проведению ЧМ?- Это очень сложная ситуация. Но, возможно, к ЧМ все изменится. Проблема в том, что Дональд Трамп не хочет иметь ничего общего с Мексикой.Президенту Путину избранный парагвайский коллега Адбо Бенитес привез в подарок награды своей страны, которые принадлежали русским офицерам-эмигрантам-врангелевцам, составившим в 1930-е костяк парагвайской армии. С Латинской Америкой Россию действительно связывает куда большее, чем принято считать, в том числе чувство недоумения.- В Россию из-за политики не приехали некоторые представители европейских стран. Вы можете это объяснить?- Это совершенно разные вещи. Мы не понимаем, почему они не приехали. Есть политика, а есть спорт. Понятно, что мундиаль объединяет все страны, все народы. И надо это использовать, — уверены аргентинские болельщики.Справедливости ради: там же, на Арбате, мы встретили и португальцев, а потом еще и исландцев, которые сказали нам, что не понимают, зачем спорт мешать с политикой. А вот латиноамериканские политики приехали. Президент Боливии Эво Моралес — еще и как глава республики, которая сейчас представляет всю Латинскую Америку в Совете безопасности ООН."Для меня Совет безопасности — это, извините, Совет небезопасности. Он мало что стал решать и не уважает остальные объединенные нации. Взять охрану окружающей среды. Все вроде бы вышли на Парижские соглашения о нашей Земле. А потом пришел к власти один президент и вышел из соглашений. Совет безопасности, может, и хорош для дискуссий. Но если соглашения нет, то те же американцы все равно поступают по-своему, применяя силу. Может, конечно, я и рассуждаю как простой крестьянин, но стоит какому-то народу не согласиться с США, как они осуществляют военные или государственные перевороты", — отметил Моралес.Но, допустим, боливийский президент Моралес — политик-горец, которого считают проповедником эдакого индейского социализма. Но все больше недоумения — и на равнинах, очень даже англо-саксонских. На Арбате встречаем группу болельщиков из Австралии.- Хочу вам показать американскую газету The New York Times, которая пишет, что мы живем в очень глобализированном мире. И из статьи выходит, что, глядишь, скоро мы перестанем болеть за наши национальные команды. Правда это или ложь?- Это fake news, — считают австралийцы. – Мы всегда будем поддерживать только команду Австралии.- Западные и, кстати, австралийские политики отказались приехать на ЧМ. Они правы?- Какой позор! Обычные люди, такие, как мы, делают гораздо больше для установления дружеских отношений в мире, чем наши политики.А что говорят его президенты из вполне даже буржуазных республик Латинской Америки?- Я бы хотел подчеркнуть в вашем титуле прилагательное «избранный» президент. Вы вступаете в должность в августе- 15 августа, — рассказал Марио Абдо Бенитес.- А будущий чемпионат мира, который, дай Бог, проведут Парагвай, Уругвай и Аргентина, если и пройдет у вас, то еще только в 2030 году. То есть вы совершенно не обязаны присутствовать сегодня в Москве. Это так? И все же вы приехали, чтобы встретиться с Путиным. Почему?- Для меня это не только приятное совпадение, но и часть большой работы, которую мы проводим по дипломатическим каналам без особой шумихи. Мой визит как избранного президента — первый. Но я здесь уже не первый раз.А вот что рассказывает также приехавший впервые в Россию панамский президент.- Почему Москва? Почему к Путину?- Во-первых, как инженер по образованию я человек практический. Так что когда мы решили обновить нашу внешнюю политику, прибавив к традиционным направлениям в виде Европы, Америки, Японии и Кореи Россию, Китай и Индию, Россия уже была в повестке. А тут еще мы попали и на чемпионат. И я решил воспользоваться имевшимся официальным приглашением, чтобы приехать и встретиться с президентом Путиным, — почеркнул Хуан Карлос Варела.А что про конфликт России и Запада говорит парагвайский президент, который, между прочим, происходит из династии политиков, которые СССР на дух не переносили?"Мы стараемся не вмешиваться. Но могу сказать, что идеологизация дипломатии в настоящее время нанесла серьезный ущерб. Если мы объединим наши интересы, создадим стратегические альянсы со всем миром, то мир станет гораздо гармоничнее", — считает Марио Абдо Бенитес.Интересные нынче приехали в Россию гости. Особенно из Латинской Америки.