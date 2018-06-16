Украинский омбудсмен пожаловалась на то, что ей не удалось встретиться с заключенным, отбывающим наказание за участия в боевых действиях на территории Чечни.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей не удалось попасть во Владимирский централ к осужденному гражданину Украины Николаю Карпюку, сообщает ТАСС.Несмотря на то, что украинскому посольству в России так и не удалось согласовать посещение Карпюка омбудсменом, Денисова отправилась в колонию, сославшись на то, что в уведомлении не упоминается ее имя. Это вторая попытка украинского омбудсмена встретиться с Карпюком.Карпюк признан судом виновным в активном участии в боевых действиях в составе банды на территории Чеченской Республики в течение нескольких месяцев в 1994—95 годах. В ходе боестолкновений при участии Карпюка с российскими военнослужащими были убиты порядка 30 человек, ранены 13.В четверг, 14 июня, Денисова также без согласования с российскими властями пыталась посетить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 8 в Салехарде. По заявлению Денисовой, опубликованном на ее странице в Facebook, ей не удалось пройти в колонию.Ранее была достигнута предварительная договоренность о посещении Сенцова, однако называлась другая дата — 22 июня. После неудачной попытки посетить Сенцова Денисова отказалась от встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Омске. По мнению Денисовой, переговоры по посещению осужденных в российских тюрьмах "зашли в тупик".Встреча российского и украинского омбудсменов может состояться 18 июня в Москве. Планируется, что на встрече продолжится обсуждение вопроса взаимных поездок в места отбывания наказаний граждан на территории Украины и России.