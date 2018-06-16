Третий игровой день на чемпионате мира по футболу начался с матча команд группы сборных Франции и Австралии. Французы одержали непростую победу с результатом 2:1.

Третий игровой день на чемпионате мира по футболу начался с матча команд группы сборных Франции и Австралии. Французы одержали непростую победу с результатом 2:1.Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала соперники обменялись голами с пенальти – отличились Антуан Гризманн у французов и Миле Единак у сборной Австралии. За 8 мину до конца встречи Поль Погба принес победу сборной Франции. Пенальти в ворота австралийцев был назначен после видеоповтора, а мяч Погба был засчитан с помощью системы автоматического определения голов.Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что матч оказался сложным для вице-чемпионов Европы. "Первый матч всегда очень важен. Мы победили. Сейчас у нас хорошее положение. Еще раз — это был очень сложный матч. Нам не хватало скорости, скорости передач. Мы плохо перехватывали мяч — все это сыграло на руку австралийцам. Мы не очень хорошо начали игру, но когда мы начали прессинговать их высоко, то мы перехватывали мячи. За весь матч у Австралии был всего один момент и пенальти. Я не хочу оправдываться. В четырех последних чемпионатах мира Франция лишь раз победила в первом матче. Это очень сложно, давайте не будем об этом забывать. Вы видели, какие упорные игры на этом турнире. Ну, за исключением игры сборной России, приводит слова Дешама "Спорт-Экспресс".Тренирующий сборную Австралии голландский специалист Берт ван Марвейк считает, что его команда не заслужила проигрыша. "Гордость и разочарование. Я думаю, что мы хорошо поработали. Никто не ожидал от нас такой игры против Франции. Было немало ситуаций, когда они не знали, что с нами делать. Сами французские игроки это говорили. Они получили гол-счастливчик в концовке, но перед тем, как счет стал 2:1, у нас был неплохой момент — мы его не использовали. Мы на 95 процентов выполнили игровой план, но очков не заработали. Мы заслужили хотя бы ничью. После такого матча можно полагаться на себя в следующих играх. Последние четыре недели мы работали так, что я и сегодня был уверен в своей команде. Меня спрашивали не боюсь ли я поражения со счетом 0:5. Сегодняшний матч показал, что мы не та команда, которая может проигрывать с таким счетом".