Знаменитый актер Никита Джигурда объявил сбор подписей за выдвижение в мэры Москвы. Артист хочет справиться с амбициозной задачей всего за несколько дней.

Знаменитый актер Никита Джигурда объявил сбор подписей за выдвижение в мэры Москвы. Артист хочет справиться с амбициозной задачей всего за несколько дней.Артист сделал громкое заявление. Он сообщил, что его поддержать миллионы жителей столицы."В эту дверь через несколько дней я принесу миллионы подписей. Я их начал собирать", – заявил новоиспеченный политик. Джигурда напомнил, что отказался от украинского гражданства. "Я обладатель ордена Почетный гражданин России", – добавил он.Джигурда назвал себя самый узнаваемым оппозиционным кандидатом. "Гораздо известнее, чем муниципальный депутат Илья Кашин или Митрохин", – отметил он.По словам Джигурды, в мировой политике всегда было много шоуменов. В качестве примера он назвал президента США Дональда Трампа и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. "Сейчас время такое, когда нужно понимать, что вся наша жизнь – игра", – заключил потенциальный кандидат в мэры Москвы."На абордаж! За москвичей, пацанов, за наших женщин-богинь, за ведическую Русь!" – громогласно объявил он.Напомним, что Никита Джигурда объявил о намерении вступить в гонку за кресло столичного градоначальника 12 июня. Он сделал громкое заявление на своей странице в социальной сети Instagram.Как писали Dni.Ru, послание потенциальным избирателям он оформил в виде стихотворения. "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь,/ я принял решение и иду в мэры Москвы,/ зная и видя что творится... не стесняйтесь/ подержать меня! И не пожалеете вы!" – написал он. Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября 2018 года.