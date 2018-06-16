Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в субботу приехала в Мосул, пишет РИА Новости.

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в субботу приехала в Мосул, пишет РИА Новости. По поручению Верховного комиссара по делам беженцев американская актриса осмотрела районы города, пострадавшие во время недавних боевых действий. Джоли отвезли в мечеть, в которой в лидер "Исламского государства" (запрещено в РФ) в 2014 году провозгласил "халифат".Джоли привезла с собой гуманитарную помощь мирным жителям Ирака. Страны мира обещали помощь иракским властям, но, как рассказал экс-глава министерства обороны Ирака Халед аль-Обейди, восстановление Мосула пока не началось.