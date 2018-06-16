В столице Татарстана завершился первый субботний матч чемпионата мира по футболу. Играли представители группы С – сборные Франции и Австралии. От звездного состава трехцветных под руководством Дидье Дешама многого ожидают и итог матча – 2:1 в пользу французов.

В столице Татарстана завершился первый субботний матч чемпионата мира по футболу. Играли представители группы "С" – сборные Франции и Австралии. От звездного состава "трехцветных" под руководством Дидье Дешама многого ожидают и итог матча – 2:1 в пользу французов.Соперники вышли на поле в следующих составах: Франция – вратарь Льорис, полевые игроки Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Толиссо, Канте, Погба, Гризманн, Мбаппе, Дембеле; Австралия – вратарь Райан, в поле Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич, Круз и Нэббаут.Первая половина встречи никак не обозначила превосходства "бумажных" фаворитов из Франции. "Трехцветные" создали первый голевой момент – удар не получился у Мбаппе, — но этим и ограничились. Австралия ответила атакой, начатой Муем, когда голкиперу Льорису пришлось вытаскивать мяч с ленточки после срезки от Толиссо. Но нули на табло выглядели справедливо.Второй тайм начался без замен, что было странно, прежде всего, для французов: вряд ли Дешама устраивал ход игры и счет. Однако, оказалось, что тренер все понимает лучше. На 54-й минуте Гризманна свалили в штрафной, но судья принял решение о пенальти только после видео-повтора. Это был первый случай применения VAP на чемпионатах мира. 11-метровый реализовал сам пострадавший.Но не прошло нескольких минут, как судья поставил мяч на "точку" напротив ворот сборной Франции: Умтити не нашел ничего лучше, как сыграть рукой. Счет сравнял точным ударом Единак.После этого "обмена любезностями" команды вернулись к осторожной игре, в которой все могли решить одна ошибка, один промах, один гол. Ошибку совершили представители Зеленого континента, а гол забил Погба. Случилось это за 9 минут до конца основного времени, судья добавил еще 5, но отыграться "соккеруз" не смогли. Фаворит выиграл, хотя и не без труда.