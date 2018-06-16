Дирижер и пианист Геннадий Рождественский был человеком огромных знаний, отмечает дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Ушедший дирижер и пианист Геннадий Рождественский был человеком огромнейших знаний, он руководил большими коллективами еще в СССР и побывал на всех ведущих музыкальных сценах мира, отметил в своих соболезнованиях художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.Рождественский умер в Москве на 88 году жизни. Это советский и российский дирижёр, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Музыкальный руководитель-главный дирижёр Московского государственного академического камерного театра имени Бориса ПокровскогоГерой Социалистического Труда (1990). Народный артист СССР (1976)[3]. Лауреат Ленинской премии (1970) и Государственной премии РФ (1995). Командор ордена Британской империи (2014). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".