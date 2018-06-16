Австрийский журнал Профиль опубликовал в интернете расследование о шпионаже разведывательной службы Германии (БНД) в стране.

Австрийский журнал "Профиль" опубликовал в интернете расследование о шпионаже разведывательной службы Германии (БНД) в стране. Как узнали журналисты из базы данных по деятельности БНД, с конца 1990-х годов немцы отслеживали и подслушивали 2 тысячи объектов.Под пристальное внимание разведчиков попали ведомство федерального канцлера Австрии, министерства экономики, внутренних дел, обороны, МИД и Палата экономики.С начала 2000-х годов БНД включило в сферу своих интересов международные организации, расквартированные в Вене, пишет ТАСС. Шпионы подключились к коммуникациям МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК и ряда подразделений ООН.Официальные власти Австрии отказались комментировать данные журналистов.