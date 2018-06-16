Станислав Говорухин похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Ранее в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание режиссера. Проститься с ним пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин.

Режиссера Станислава Говорухина, умершего 14 июня после продолжительной болезни, похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Перед тем, как гроб опустили в землю, выстроившийся у могилы почетный караул дал несколько оружейных залпов. Прозвучал гимн России.Перед похоронами на кладбище прошла гражданская панихида, а до этого в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание режиссера. Богослужение там вел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Домодедовский Иоанн.Перед отпеванием в храме зачитали послание самого Патриарха Кирилла, назвавшего Говорухина одним из выдающихся деятелей русской культуры, многие из картин которого вошли в золотой фонд отечественного кино и получили мировое признание.Проститься со Станиславом Говорухиным в Преображенскую церковь Храма Христа Спасителя пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам президента, это "печальный и траурный день", а режиссер был "настоящим большим художником" и истинным патриотом. Президент выразил соболезнования вдове покойного Галине Говорухиной, поговорив с ней несколько минут.Среди прочих с режиссером простились спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, депутат Госдумы Елена Драпеко, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие. При этом последнее прощание было закрытым: присутствовали только близкие, коллеги и друзья Говорухина.Вдова писателя Александра Солженицына Наталья на церемонии напомнила, что именно Станиславу Говорухину ее муж дал первое интервью российских СМИ спустя почти 20 лет после своего изгнания из СССР. По ее словам, "Солженицын захотел именно Говорухина", с которым писатель и его супруга не были знакомы, однако видели перед этим его фильм "Так жить нельзя"."У Александра Исаевича было ощущение, что у него рвется сердце, так же, как у Славы, он хотел именно с этим человеком разговаривать", — рассказала Наталья Солженицына. "Для нас он был близкий друг, мы очень дружили, и нам его будет очень не хватать", — добавила она.Актриса Лариса Лужина назвала Станислава Говорухина принципиальным и честным человеком с чувством собственного достоинства. "Очень грустно, у меня такое ощущение, что я потеряла самого близкого человека", — сказала актриса, снявшаяся у Говорухина в фильме "Вертикаль".Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Станислава Говорухина символом эпохи, рассказав, что очень любит его фильмы.