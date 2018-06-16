Говорухина похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Похороны прошли с воинскими почестями.
Говорухина похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Похороны прошли с воинскими почестями.
Режиссер и депутат Станислав Говорухин похоронен на в Москве
Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщают 33Live.RuRu. На последнее прощание, которое было закрытым, попали только
близкие, коллеги и друзья покойного. Перед тем, как гроб опустили в землю, почетный
караул дал несколько оружейных залпов. Потом прозвучал гимн России.
До этого в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание
режиссера. Проститься с ним пришел президент России Владимир Путина, а также
депутаты Госдумы и деятели искусства.
Как рассказал художник Никас Сафронов, который 30 лет дружил
с мэтром, великий режиссер был готов к смерти после того как узнал свой
страшный диагноз. Он сообщил, что виделся с Говорухиным около недели назад в подмосковном санатории, где
кинематографист проходил лечение.
Тогда же, по словам режиссера, врачи ему и рассказали о
грядущей смерти. "Когда мы виделись в последний раз Слава рассказал, что в
больнице, куда он ездил с утра, был консилиум и ему сказали, что от рака
метастазы уже распространяются по всему организму", – рассказал Сафронов сайту .
По наблюдению собеседника издания, мэтр кино философски и мужественно
принял свою болезнь. "Она сказал мне: я не боюсь смерти, готов к ней. Это были
его последние слова", – сообщил художник. Он отметил, что до этого о масштабах
недуга известно не было.