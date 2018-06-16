Говорухина похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Похороны прошли с воинскими почестями.

Говорухина похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Похороны прошли с воинскими почестями.Режиссер и депутат Станислав Говорухин похоронен на в МосквеНоводевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщают 33Live.RuRu. На последнее прощание, которое было закрытым, попали толькоблизкие, коллеги и друзья покойного. Перед тем, как гроб опустили в землю, почетныйкараул дал несколько оружейных залпов. Потом прозвучал гимн России.До этого в Храме Христа Спасителя завершилось отпеваниережиссера. Проститься с ним пришел президент России Владимир Путина, а такжедепутаты Госдумы и деятели искусства.Как рассказал художник Никас Сафронов, который 30 лет дружилс мэтром, великий режиссер был готов к смерти после того как узнал свойстрашный диагноз. Он сообщил, что виделся с Говорухиным около недели назад в подмосковном санатории, гдекинематографист проходил лечение.Тогда же, по словам режиссера, врачи ему и рассказали огрядущей смерти. "Когда мы виделись в последний раз Слава рассказал, что вбольнице, куда он ездил с утра, был консилиум и ему сказали, что от ракаметастазы уже распространяются по всему организму", – рассказал Сафронов сайту .По наблюдению собеседника издания, мэтр кино философски и мужественнопринял свою болезнь. "Она сказал мне: я не боюсь смерти, готов к ней. Это былиего последние слова", – сообщил художник. Он отметил, что до этого о масштабахнедуга известно не было.