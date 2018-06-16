Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной рассказала, что ее ребенок живет с мамой и папой. Общаясь с подписчиками в Instagram, девушка намекнула на примирение с Макаром Шукшиным.
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной рассказала, что ее ребенок живет с мамой и папой. Общаясь с подписчиками в Instagram, девушка намекнула на примирение с Макаром Шукшиным.
Фрейя Зильбер заявила, что ее ребенок растет в полной семье.
Также молодая мама отметила, что отцовство сына актрисы подтверждено
ДНК-тестом.
"У вас абсолютно неверное видение ситуации. Это потому что
сути вы не знаете. Ребенок живет с папой и мамой, не беспокойтесь, сердобольный
вы человек, за это. Я никаких ошибок не исправляю, не считаю рождение ребенка
ошибкой", – написала она в социальной сети.
Однако эта фраза не убедила пользователей в том, что семья
действительно живет в полном составе. Некоторые из них указали на отсутствие
совместных фоток и постоянные одинокие селфи девушки. Большинство подписчиков Зильбер
пришли к выводу, что экс-влюбленные просто общаются ради благополучия сына.
Часть же предположила, что девушка продолжается пиариться, в
том числе, с помощью новорожденного. К слову, Фрейя и эти домыслы отмела. "Пиариться
– это когда пытаться продвинуть свою какую-то деятельность и куда-то
втиснуться. Я же преспокойно хожу на одну-единственную передачу, которая-таки
помогла мне добиться ДНК. Так понятнее?", – написала экс-избранница Макара.
Отметим, что Мария Шукшина ранее часто упрекала девушку сына
в излишней показушности и работе на камеру.