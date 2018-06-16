Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной рассказала, что ее ребенок живет с мамой и папой. Общаясь с подписчиками в Instagram, девушка намекнула на примирение с Макаром Шукшиным.

Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной рассказала, что ее ребенок живет с мамой и папой. Общаясь с подписчиками в Instagram, девушка намекнула на примирение с Макаром Шукшиным.Фрейя Зильбер заявила, что ее ребенок растет в полной семье.Также молодая мама отметила, что отцовство сына актрисы подтвержденоДНК-тестом."У вас абсолютно неверное видение ситуации. Это потому чтосути вы не знаете. Ребенок живет с папой и мамой, не беспокойтесь, сердобольныйвы человек, за это. Я никаких ошибок не исправляю, не считаю рождение ребенкаошибкой", – написала она в социальной сети.Однако эта фраза не убедила пользователей в том, что семьядействительно живет в полном составе. Некоторые из них указали на отсутствиесовместных фоток и постоянные одинокие селфи девушки. Большинство подписчиков Зильберпришли к выводу, что экс-влюбленные просто общаются ради благополучия сына.Часть же предположила, что девушка продолжается пиариться, втом числе, с помощью новорожденного. К слову, Фрейя и эти домыслы отмела. "Пиариться– это когда пытаться продвинуть свою какую-то деятельность и куда-товтиснуться. Я же преспокойно хожу на одну-единственную передачу, которая-такипомогла мне добиться ДНК. Так понятнее?", – написала экс-избранница Макара.Отметим, что Мария Шукшина ранее часто упрекала девушку сынав излишней показушности и работе на камеру.