Индия вводит повышенные пошлины на некоторые виды американской продукции. Официальный Дели уже представил ВТО полный список товаров.

Более чем на 30 товаров американского производства будут повышены пошлины при ввозе в Индию. Предпринятые меры — ответный шаг индийских властей на решение американской стороны ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Indian Express.Повышенные пошлины будут применяться в отношении изделий из металлов, сельскохозяйственной продукции, нескольких моделей двухколесной техники, в частности, мотоциклов, и других товаров. Соответствующий список товаров официальный Дели уже представил Всемирной торговой организации (ВТО).Ожидается, что пошлины на товары из списка будут увеличены до 50%. Благодаря предпринятым мерам, Индия рассчитывать на получение от ответных экономических мер почти 240 миллионов долларов.Ранее стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении стран Евросоюза, Мексики и Канады данное решение было введено с 1 июня. По мнению министра торговли и промышленности Индии Суреша Прабху, протекционизм и политика санкций не приносят желаемых результатов и неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. "Такого рода односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли", — считает Прабху.