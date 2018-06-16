Телевидение КНДР явственно показало: при отлете из Пхеньяна молодой маршал и, как говорят в Северной Корее, блистательный товарищ Ким Чен Ын принимает доклад начальник своего почетного караула, но садится-то в не свой самолет.

Телевидение КНДР явственно показало: при отлете из Пхеньяна молодой маршал и, как говорят в Северной Корее, "блистательный товарищ" Ким Чен Ын принимает доклад начальник своего почетного караула, но садится-то в не свой самолет. На фюзеляже написано: Air China — "Китайские авиалинии". При этом лайнер — американского производства – Boeing 747 Jumbo. Именно такой самолет китайцы заказали и под свой борт номер один. Но потом обнаружили в нем столько американской прослушки, что с тех пор эти Boeing 747 сданы в гражданский флот и лишь периодически используются для перевозки первых лиц, которые уже знают, как себя на таких бортах вести. Этот перелет Ким Чен Ына на предоставленном ему китайцами американском авиалайнере осуществлялся с тем большей осторожностью.Итак, 10 июня в 8:30 утра из Пхеньяна взлетает, как тогда казалось, некий Boeing 747 Jumbo и берет курс на китайский Пекин. Но к Пекину он приближается на высоте 10 тысяч 300 метров. В этот момент борт меняет свой позывной — с CCA-122 на CCA-061 — и берет курс на Сингапур. В тот момент пытливые наблюдатели и поняли, кто находится на борту этого Boeing.Когда Ким Чен Ын приземлился в Сингапуре, то при отъезде кортежа в кадре мелькнул еще один самолет, в свое время поставленный в КНДР еще Советским Союзом, — грузовой Ил-76. По ряду сведений, на нем в Сингапур доставили лимузин Ким Чен Ына. Это, правда, входит в противоречие с тем, что на дверце автомобиля, на котором он передвигался, мелькает герб, кажется, все-таки самой страны-хозяйки встречи. То есть это уже сингапурцы представили автотранспорт. Кстати, почему они так любезны с северными корейцами?Действительно, до сих пор главное внимание уделялось встречам Ким Чен Ына с американцами. На съемке телевидения КНДР обнаруживаем сцену того, как Трамп салютует северокорейскому военному. Но все-таки почему Сингапур? Когда Ким Чен Ын неожиданно отправился в ночи осматривать это государство-город, то была еще одна необычная сцена: из толпы туристов слышится возглас на корейском: "Мы вас любим!" И смущенный смех. Откуда мы это знаем? Так ведь за Ким Чен Ыном по Сингапуру прошла телерепортер-международник ВГТРК, хорошо говорящая по-корейски Дарья Козлова.Тот самый мост, по которому гулял Ким Чен Ын. Толпы туристов, отдыхающие и канонические панорамные виды Сингапура вокруг, как с открытки. Уже историческое место, где сделали первое селфи с северокорейским лидером. Но почему именно Сингапур? Как два лидера с разных политических полюсов могли доверить свою безопасность этому крошечному экваториальному государству, бывшей колонии?Сейчас Сингапур — в числе стран с наименьшим риском терактов. Здесь запрещены демонстрации. По всему городу — сеть камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. А прослушивать и читать письма жителей спецслужбы могут без разрешения суда. Сингапур же является союзникам разведывательного альянса "Пять глаз". Входят туда США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Австралия. То есть Сингапур фактически помогает спецслужбам этих стран проводить радиоэлектронную разведку, заниматься военной и агентурной разведывательной деятельностью. Чуть меньше известны в мире связи Сингапура с Северной Кореей. А они есть: и политические, и культурные, и торговые, и некоторые даже не совсем формальные."У фирмы, которая базируется в Сингапуре, уже возникли проблемы из-за нарушения режима санкций и экспорта неких спорных товаров в КНДР. Сейчас торговля остановлена. Но экономические связи Сингапура с КНДР всегда играли не последнюю роль", — сказал Маккольм Кук, старший научный сотрудник ISEAS.В 2016-м штраф выплатила компания, которая занималась морскими грузоперевозками. Фирма «Чинпо» заплатила 125 тысяч долларов за нарушение санкции ООН. Чем занималась компания? По данным The Washington Post, именно на судах этой сингапурской компании уже в период действия санкций ООН перевозили с Кубы в КНДР отработавшие ракетные двигатели и радары.Порт Сингапура — один из крупнейших в мире. Каждые сутки он принимает 150 грузовых судов. И американцы не раз настаивали на более тщательном досмотре грузов. Но Сингапур — суверенная страна, и здесь власти категоричны. Они все смогут контролировать сами. Кстати, Ким Чен Ын в Сингапуре осмотрел не только туристические достопримечательности. В ночь перед саммитом глава КНДР отправился и в грузовой порт.Именно Северная Корея в свое время оказала немалое влияние на экономику Сингапуре. Сингапур — крошечное по площади государство, и последнее десятилетие оно успешно отвоевывало территории у моря, пока все соседи не отказались продавать сингапурцам землю."Сингапур сегодня на 25% больше, чем был в 1965 году, когда объявили независимость. Потребность в земле всегда была очень большой, но соседние страны — Индонезия, Малайзия — сначала ограничили, а затем запретили продажу землю Сингапуру. Они стали смотреть на это по-другому, когда поняли, какими темпами расширяет свою территорию Сингапур", — пояснил Маккольм Кук.Есть связи и в сфере медицины, в сфере образования. Северокорейские чиновники приезжали в Сингапур лечиться, а сингапурские бизнесмены — в КНДР, чтобы торговать и преподавать. Последние 10 лет такими обменами занимается организация Choson Exchange. Живет на пожертвования, но, как выясняется, весьма богато.Съемочную группу ВГТРК пригласили на одно из мероприятий Choson Exchange. Прием на сотню человек в шикарном отеле и околонаучная дискуссия о будущем КНДР. Многие из присутствовавших уже не раз были в Северной Корее по приглашению местных властей."Первый раз я приехал в КНДР в 2008-м как турист и тогда понял, что могу помочь сделать эту страну лучше. Сейчас я занимаюсь развитием туристической зоны в северокорейском Вонсане. Объясняю, как привлечь туристов, как создать для них необходимую инфраструктуру", — рассказал один из волонтеров.Обучение в КНДР прошли уже больше тысячи человек. Иан Коллинз — профессиональный тренер, специализируется на ведении бизнеса в экстремальных условиях, — читает лекции и прогнозирует риски. Последние полгода у него занятия с новой аудиторией."У нас офис в Пхенсоне, это в 45 минутах езды от Пхеньяна. И я читаю лекции в Государственной научной академии: о маркетинге, о рекламе, о том, как продвигать товар, делать баннеры, на которые обратят внимание. Пока это ориентировано на внутренний северокорейский рынок. Но если страну откроют, думаю, у них также может быть шанс", — считает Иан Коллинз.И, возможно, именно чтобы получить такой шанс, Ким Чен Ын и прилетел в Сингапур. Удивительно не то, что лидер КНДР жил в номере за тысячи долларов в сутки и ездил на Mercedes. Удивительно, что это показали в эфире государственного телевидения КНДР. Показали и шикарные интерьеры гостиниц, и сияющий центр Сингапура, и их лидера, который обещает большие перемены.