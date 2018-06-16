Два претендента на пост мэра Москвы - Вадим Кумин, выдвинутый от КПРФ, и Илья Свиридов от Справедливой России - попросили независимых муниципальных депутатов предоставить им подписи, необходимые для регистрации. Совместное обращение Кумина и Свиридова адресовано главам и депутатам 16 муниципальных образований, где представлены независимые депутаты.

Два претендента на пост мэра Москвы — Вадим Кумин, выдвинутый от КПРФ, и Илья Свиридов от "Справедливой России" — попросили независимых муниципальных депутатов предоставить им подписи, необходимые для регистрации. Совместное обращение Кумина и Свиридова адресовано главам и депутатам 16 муниципальных образований, где представлены независимые депутаты.По словам Кумина и Свиридова, в ряде муниципальных образований доминируют независимые депутаты за счет их победы над "Единой Россией". При этом есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей" — Дмитрий Гудков, Илья Яшин и представитель партии "Яблоко".Для прохождения муниципального фильтра и регистрации на выборах мэра Москвы кандидат должен собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, передает "Интерфакс". При этом упомянутым трем кандидатам, говорят Кумин и Свиридов, для прохождения муниципального фильтра потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из 16 муниципальных образований, где есть независимые депутаты.Остальные подписи, по их словам, останутся невостребованными: то есть, если депутаты в этих районах поставят подписи только за названных кандидатов, может пропасть в совокупности более 100 подписей муниципальных депутатов. Поэтому Кумин и Свиридов предлагают депутатам 16 муниципальных округов предоставить подписи в свою поддержку, обещая со своей стороны предоставить другим независимым кандидатам подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России"."Обойти жесткие рамки федерального законодательства и обеспечить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы можно, только объединив усилия и возможности", — подчеркивают кандидаты.Письмо Кумина и Свиридова направлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Пока известно о 16 претендентах на этот пост: это действующий мэр столицы Сергей Собянин, объявивший о самовыдвижении, пять партийных кандидатов и 10 самовыдвиженцев.Процедура выдвижения кандидатов завершится 2 июля. Прием документов на регистрацию, в том числе подписей муниципальных депутатов, Мосгоризбирком закончит 3 июля в 18:00.